Областное первенство по спортивной борьбе среди юношей прошло в Химках

27 апреля в Химках на базе ФОК «Юбилейный» провели открытое первенство по борьбе. Участие приняли 160 спортсменов из Москвы, Московской и Тверской областей, а также из Воронежа.

Химки представили воспитанники спортивной школы «Виктория», школы борьбы «Легион», школы по спортивной борьбе № 1 «Альбаго» и лицея № 7. Турнир стал важным этапом подготовки к первенствам Московской области и Центрального федерального округа.

В греко-римской борьбе в разных категориях победителями стали Федор Дедин, Марк Широких, Батыр Мустакимов, Илья Коротов, Илья Бурдух, Булат Мустакимов, Лев Цымбаларь, Григорий Выжов (все — «Виктория»), а также Андрей Жаров (лицей № 17).

В вольной борьбе первые места заняли Адам Цадаев, Залим Пшихачев, Артур Полоян, Матвей Камбур, Эльдар Люев (все — «Альбаго»), а также Захар Пономарев, Мустафа Саутиев, Юсуф Кодиров, Ибрагим Ибрагимов.

Достижения юных борцов — результат целенаправленной работы спортивных школ города. Более 400 детей занимаются борьбой в Химках, и развитие этого вида спорта подтверждают международные успехи. В 2025 году на базе ФОК «Юбилейный» прошли два крупных турнира. На одном из них химкинские спортсмены в составе сборной России завоевали бронзовые медали во встрече с командой Беларуси. На международном турнире стран СНГ команда, в которую вошли представители Московской области, заняла второе место.