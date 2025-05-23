Областное первенство по лазертагу прошло в Химках

Соревнования по лазертагу на Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова провели в Химках. Участниками стали 500 активистов со всей Московской области.

Турнир организовали на стадионе «Новые Химки». Воспитанники военно-патриотического объединения «Сова» из Химок стали на нем бронзовыми призерами.

«Открытое первенство по лазертагу на Кубок героя СВО Дмитрия Кириллова проводят уже в третий раз. В этом году, по просьбе правительства Московской области, мы проводим это мероприятие на химкинской земле. Всего в игре приняли участие 64 команды со всех городов Подмосковья», — отметил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.

Также участники соревновались в личном зачете. Они собирали и разбирали автомат Калашникова, снаряжали магазин патронами и стреляли из имитационного оружия.

Отметим, что Дмитрий Кириллов, памяти которого посвящен турнир, был руководителем военно-патриотического объединения «Сова». Он ушел добровольцем на СВО и героически погиб в ноябре 2022 года. Награжден орденом Мужества.