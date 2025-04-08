Областное первенство по грэпплингу прошло в Наро-Фоминске
Арена уютного комплекса «Нара» в очередной раз стала главной площадкой спортивной борьбы Подмосковья. Наро-Фоминск принимал участников первенства области по грэпплингу
Более 280 спортсменов из всех муниципалитетов вышли на борцовские ковры. Представители Наро-Фоминского городского округа традиционно были среди лучших во всех весовых категориях.
Любые, даже отборочные состязания, чрезвычайно важны для роста мастерства и повышения мотивации спортсменов. В Наро-Фоминске это прекрасно понимают, поэтому здесь созданы самые комфортные условия для участников соревнований, их тренеров, представителей судейского корпуса.
Развитие грэпплинга находится под личным контролем главы округа Романа Шамнэ. В свое время он был чемпионом мира в этом виде спортивной борьбы.
«Роман Шамнэ — вице-президент Федерации спортивной борьбы, но в то же время — президент Всероссийской федерации грэпплинга. С его помощью Наро-Фоминск стал одной из мекк этого вида спорта не только в Подмосковье, но и в России. Здесь проводятся самые крупные мероприятия — всероссийские отборы, а также Кубок России», — рассказал главный судья Всероссийской федерации грэпплинга Алексей Тихоглазов.
По итогам турнира будет сформирована сборная Московской области по грэпплингу. Золотой состав представит регион на первенстве Центрального федерального округа, которое пройдет в мае.