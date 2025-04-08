Областное первенство по грэпплингу прошло в Наро-Фоминске

Арена уютного комплекса «Нара» в очередной раз стала главной площадкой спортивной борьбы Подмосковья. Наро-Фоминск принимал участников первенства области по грэпплингу

Более 280 спортсменов из всех муниципалитетов вышли на борцовские ковры. Представители Наро-Фоминского городского округа традиционно были среди лучших во всех весовых категориях.

Любые, даже отборочные состязания, чрезвычайно важны для роста мастерства и повышения мотивации спортсменов. В Наро-Фоминске это прекрасно понимают, поэтому здесь созданы самые комфортные условия для участников соревнований, их тренеров, представителей судейского корпуса.

Развитие грэпплинга находится под личным контролем главы округа Романа Шамнэ. В свое время он был чемпионом мира в этом виде спортивной борьбы.