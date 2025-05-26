Областное первенство по авиамодельному спорту прошло в Серпухове

Соревнования состоялись на аэродроме Дракино. В них участвовали дети из Серпухова, Королева, Реутова и других городов Подмосковья, а также из Москвы.

Первенство организовали региональное отделение Федерации авиамодельного спорта Россиипо Московской области и АНО ДПО «Клуб знаний». Целью соревнований были развитие научно-технического творчества молодежи, повышение спортивного мастерства.

Участники состязались в классах свободнолетающих моделей (FIG, FIH, FIP, F1A, F1B). Победителей выбирали как в личном, так и в общекомандном зачете.

По итогам турнира командный зачет в старшей группе выиграли спортсмены из Королева, а в младшей — ребята из Реутова. В разных номинациях победителями стали Дарья Антюхова, Аня Смирнова, Игорь Галкин, Николай Бойцов, Федор Григорьев, Виктор Пономарев и Мария Старикова.