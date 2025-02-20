Сегодня 11:22 Областное отделение движения «Здоровое Отечество» открыли в Чехове 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Патриотизм

Церемония открытия прошла в праздничной атмосфере. Главным событием стали выборы руководителя регионального штаба.

По итогам голосования областное отделение движения возглавил житель Чехова Руслан Коловский. Он отметил, что «Здоровое Отечество» активно развивается по всей России, поблагодарил избирателей за доверие и пообещал оправдать его.

Общероссийское движение создано в 2021 году по инициативе двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова для патриотического и спортивного воспитания граждан. Оно объединяет всех неравнодушных людей для популяризации спорта и укрепления здоровья. В планах у организаторов — открыть отделения каждом субъекте федерации.

«До конца 2026 года по плану мы должны создать 89 отделений в каждом регионе нашей страны», — отметила исполнительный директор движения Дарья Кулаева. Поддержать своего давнего товарища и наставника Руслана Коловского пришли участники клуба «Активное долголетие». Для них в конце мероприятия провели зарядку, а также вручили подарки. По традиции в конце мероприятия все участники сделали общее фото на память.