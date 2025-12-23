Областное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В парке культуры и отдыха Солнечногорска состоялось общеобластное мероприятие «Зимние рекорды». Посетителям представили спортивно-развлекательную программу с состязаниями, эстафетами и мастер-классами.

Одной из ведущих программы выступила руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина. Она организовала адаптированный керлинг с шариками и командные эстафеты для различных возрастных категорий. Победителям вручили сладкие призы.

При участии Снегурочки дети изготовили новогодние аппликации в форме елочек и украсили ими арт-объект, загадывая новогодние желания. Для всех желающих функционировала чайная станция с угощениями.

«Событие состоялось по проекту губернатора „Зима в Подмосковье“. Оно прошло в теплой, дружеской атмосфере, объединив участников разных поколений и подарив им частичку новогоднего настроения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По данным Министерства культуры и туризма Московской области, «Зимние рекорды» посетили свыше 11,5 тысяч человек в 64 парках региона.

А 27 декабря посетителей парка в Солнечногорске ожидает праздничное мероприятие «Новый год под шубой».