Областное мероприятие «Ночь в парке» прошло в Воскресенске

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» городского округа Воскресенск состоялось областное мероприятие «Ночь в парке». Жители и гости муниципалитета посетили мастер-классы, поучаствовали в беспроигрышной лотерее, потанцевали на зажигательной дискотеке.

Все желающие смогли почувствовать себя настоящими художниками на творческом мастер-классе «Палитра чувств». Гости парка создавали картины с помощью губки и обычных ватных палочек. Поклонники здорового образа жизни испытали себя в практике гвоздестояния.

Взрослых и детей на мероприятии объединила беспроигрышная лотерея «Поймай удачу». Участники дротиками выбивали определенное количество воздушных шаров. Помимо этого, все желающие украсили свои лица неоновым аквагримом. Каждый мог выбрать понравившуюся картинку и создать свой неповторимый вечерний образ.

Мероприятие «Ночь в парке» завершилось зажигательной дискотекой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.