Областное мероприятие «Ночь в парке» прошло в Раменском

Масштабное областное мероприятие «Ночь в парке» состоялось в минувшие выходные в Раменском парке. Его организовали специально для жителей и гостей города. Событие собрало множество участников всех возрастов.

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной. Одним из ярких моментов стал фестиваль красок под зажигательные ритмы диджея. Маленькие участники наслаждались анимацией с подвижными играми и викторинами.

Кроме того, прошли креативные мастер-классы, где каждый смог проявить свои творческие способности и создать что-то своими руками. Это стало отличной возможностью для развития и самовыражения.

Танцевальный баттл Just Dance также собрал множество талантливых участников, которые продемонстрировали свои навыки и энергию на сцене.

Мероприятие «Ночь в парке» подарило участникам множество положительных эмоций и ярких впечатлений, которые запомнятся надолго.