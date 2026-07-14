Областное мероприятие «Ночь в парке» пройдет в Ногинске 18 июля

В субботу с 16:00 в Центральном парке Ногинска начнется общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Гостей ждут познавательные программы, спортивные тренировки и зажигательный концерт с хитами 90-х годов.

На предстоящей неделе Центральный парк приглашает на регулярные занятия по основам живописи и классической скульптуры в среду в павильоне в 17:00. В субботу состоится легкоатлетический забег от движения «5 верст», который стартует в 9:00. А в камерном зале с 9:00 пройдут занятия по нейрофитнесу.

В этот же день, парки «Роща» и «Липовая аллея» в 12:00, а Глуховский в 17:00 приглашают на регулярные спортивные, игровые и творческие детские программы. А в 21:00 в Центральном и Глуховском парке пройдут показы под открытым небом фильма «Авиатор».

В воскресенье в 12:00 в парках «Роща», «Липовая аллея», центральном и Глуховском состоятся детские игровые, спортивные и творческие программы системного расписания. А в 13:00 Центральный парк порадует гостей концертом эстрадного оркестра «Джи пи биг бэнд» под управлением Александра Дубровского.