Областное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк» пройдет в Дмитрове в выходные
Праздник спорта и творчества организуют в парке имени И. А. Лямина в Яхроме в эти выходные. Здесь пройдут открытые тренировки и мастер-классы.
Гости парка смогут принять участие в спортивных эстафетах и веселых стартах. Они начнутся в полдень и завершатся в четыре часа дня в субботу.
Также здесь проведут любительские матчи по волейболу и игры в настольный теннис. Состоится развлекательная программа «Цвет настроения — лето».
Мероприятия запланированы и на воскресенье. В этот день организуют семейные веселые старты, конкурсы и программу «Мир детства». Пройдут творческие мастер-классы.
«Обязательно приходите всей семьей, чтобы вместе провести незабываемые летние дни, насладиться свежим воздухом и насыщенной программой. Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к веселью и активно провести время», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.
Посетить все события можно без возрастных ограничений.