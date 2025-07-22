Областное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк» пройдет в Дмитрове в выходные

Праздник спорта и творчества организуют в парке имени И. А. Лямина в Яхроме в эти выходные. Здесь пройдут открытые тренировки и мастер-классы.

Гости парка смогут принять участие в спортивных эстафетах и веселых стартах. Они начнутся в полдень и завершатся в четыре часа дня в субботу.

Также здесь проведут любительские матчи по волейболу и игры в настольный теннис. Состоится развлекательная программа «Цвет настроения — лето».

Мероприятия запланированы и на воскресенье. В этот день организуют семейные веселые старты, конкурсы и программу «Мир детства». Пройдут творческие мастер-классы.

«Обязательно приходите всей семьей, чтобы вместе провести незабываемые летние дни, насладиться свежим воздухом и насыщенной программой. Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к веселью и активно провести время», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Посетить все события можно без возрастных ограничений.