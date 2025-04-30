Областная военно-спортивная игра прошла в Воскресенске

В Воскресенске провели патриотическую игру. Участниками стали 17 команд из Московской области.

Командам предстояло пройти восемь этапов. Это, к примеру, сборка и разборка автомата, полоса препятствий и стрельба из пневматической винтовки.

Также ребята состязались в исторической викторине и демонстрировали знание воинских званий. Победителем по итогам всех этапов стала команда «Варяг» из Подольска.

Серебряным призером оказалась команда «Ратник» из Электростали. На третьем месте расположилась команда «Патриот 1» из Мещерино-1 в Ступине.

Также отдельный приз за волю к победе получила команда «Пламя» школы имени Рыбникова из Воскресенска.

Победители получили медали, грамоты и кубки. Кроме того лучшей команде вручили подарки от муниципального депутата Анны Морозовой.