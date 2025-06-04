Областная тренировка по эвакуации прошла в соцучреждениях Солнечногорска

Профилактическую отработку эвакуации провели в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, в торговых центрах и других общественных местах большого скопления людей в Солнечногорске. Участие приняли жители и представители экстренных служб.

В образовательных учреждениях тренировку начали со звуков сирены, при которых необходимо оперативно покинуть здание, следуя схемам эвакуации и используя все предусмотренные выходы. Действия обучающихся, педагогов и сотрудников были четкими и организованными, что подтвердило высокий уровень подготовки к чрезвычайным ситуациям.

«Безопасность наших жителей, особенно детей, является абсолютным приоритетом. Такие тренировки — это не просто отработка нормативов, они позволяют нам быть уверенными в готовности наших учреждений и людей к правильным и своевременным действиям», — рассказал заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

После сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечногорску провели детальный инструктаж для всех участников.

«Информирован — значит вооружен. Регулярные тренировки и подробные инструктажи помогают закрепить знания о правилах пожарной безопасности, а также действовать быстро и без паники. Такие практические занятия спасают жизни в реальных чрезвычайных ситуациях», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечногорску Дмитрий Нилов.

В общей сложности общеобластную тренировку по эвакуации провели на 187 объектах Солнечногорска. В ней приняли участие сотни жителей муниципалитета разных возрастов.