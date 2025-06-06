Областная тренировка по эвакуации прошла в Химках

Ежеквартальная областная тренировка по эвакуации состоялась в торговом центре «Мега» в Химках. Работники специальных служб и рабочий персонал прошли проверку на знание алгоритма действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Плановые учения прошли во всех микрорайонах округа: в школах, детских садах, больницах, торговых центрах и административных зданиях.

Сотрудники специальных служб отрабатывали профессиональные шаги, а работники торгового центра учились использовать огнетушители: для них действовали строгие протоколы, их соблюдение — такая же часть трудовых обязанностей, как и клиентский сервис.

«На территории Химок мы проводим единый день плановой эвакуации на объектах массового посещения. В ходе тренировок участники отработают алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях различного характера, а также в случае возникновения пожара», — рассказал заместитель главного государственного инспектора городского округа Химки по пожарному надзору Александр Анжауров.

Напомним, что в Химках на регулярной основе проводят обучающие занятия по технике безопасности при пожарах и применению первичных средств пожаротушения.