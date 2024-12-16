Областная спортивная акция «Зимние рекорды» пройдет в Подольске 21 декабря

Жителей и гостей Подольска приглашают провести время в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке в Климовске. На этой неделе там состоится более 20 различных бесплатных мероприятий.

Спортивные и развлекательные активности подготовили для детей, взрослых и членов клуба «Активное долголетие». В парках состоятся традиционные занятия вязанием и скандинавской ходьбой, а также творческие мастер-классы.

В субботу пройдет спортивная акция «Зимние рекорды». Дети и взрослые смогут поучаствовать в веселых стартах, интерактивных программах, а также посоревноваться в сдаче нормативов ГТО. Участники проекта «Активное долголетие» устроят флешмоб.

В парке имени Талалихина продолжает работать каток. На всех территориях для отдыха обустроены новогодние фотозоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.