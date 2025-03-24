Областная онлайн-олимпиада по русскому языку и литературе прошла в Шатуре
Конкурс организовала преподаватель русского языка и литературы Шатурского энергетического техникума Татьяна Смирнова. В олимпиаде участвовали 55 студентов из 19 учреждений среднего специального образования Подмосковья.
Целью мероприятия стали популяризация русского языка и выявление одаренных студентов техникумов и колледжей Московской области.
Директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов, отметил, что именно через русский язык передается наш культурный духовный код, а русская литература формирует и закрепляет этот код на интеллектуальном уровне. «В наше непростое время великое русское слово призвано сеять в сердцах людей единение, добро, мир», — сказал он в обращении к участникам олимпиады.
Виталий Давыдов пожелал, чтобы эта олимпиада собирала вместе одаренных студентов не только из Московской области, но и из других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, и стала доброй традицией.
По результатам олимпиады победителем стал студент колледжа космического машиностроения и технологий из Королева Кирилл Смоквин. Все призеры получили дипломы, а участникам вручили сертификаты.