Областная онлайн-олимпиада по русскому языку и литературе прошла в Шатуре

Целью мероприятия стали популяризация русского языка и выявление одаренных студентов техникумов и колледжей Московской области.

Директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов, отметил, что именно через русский язык передается наш культурный духовный код, а русская литература формирует и закрепляет этот код на интеллектуальном уровне. «В наше непростое время великое русское слово призвано сеять в сердцах людей единение, добро, мир», — сказал он в обращении к участникам олимпиады.

Виталий Давыдов пожелал, чтобы эта олимпиада собирала вместе одаренных студентов не только из Московской области, но и из других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, и стала доброй традицией.

По результатам олимпиады победителем стал студент колледжа космического машиностроения и технологий из Королева Кирилл Смоквин. Все призеры получили дипломы, а участникам вручили сертификаты.