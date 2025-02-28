Областная олимпиада по профмастерству среди учащихся с ОВЗ прошла в Егорьевске

Областная олимпиада по профмастерству среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прошла в Егорьевском техникуме. Студенты показали свои навыки в профессии «столяр строительный».

В соревнованиях участвовали студенты профессиональных образовательных учреждений и школ региона, рассказали в Минобразовании Подмосковья.

В результате победителями стали Олег Яковлев из Егорьевского техникума и Антон Кокушкин из Шатурского энергетического техникума. Второе место заняли Андрей Мягков из колледжа «Коломна» и Алидод Зубаиров из Клеменовской школы-интерната. Замкнули тройку лидеров Михаил Карев из Егорьевского техникума и Сергей Лябин из школы № 9.

Победители и призеры получили грамоты, а все остальные — памятные подарки и сертификаты.

«Соревнование стало важной площадкой для демонстрации профессиональных навыков и обмена опытом, а также позволило участникам проявить себя в конкурентной среде», — сказали в пресс-службе ведомства.