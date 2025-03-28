Областная олимпиада по информатике прошла в Балашихе

Областная олимпиада по специальности «Информационные системы и программирование» прошла в Ногинском колледже в Балашихе 27 марта. В мероприятии приняли участие семь студентов.

Программисты из Балашихи, Красногорска, Орехово-Зуева, Егорьевска и других городов Подмосковья должны были придумать код на языке программирования C#.

«Здесь студенты чувствуют на себе, что такое конкуренция. В будущем это очень полезный опыт для работы», — рассказала преподаватель Ногинского колледжа Дарья Малахова.

Больше всего баллов на олимпиаде набрал студент из Балашихи Егор Пламадяла. Он признался, что программирование дается ему легко.

«С заданиями справился на мой взгляд неплохо. Планирую развиваться в профессии и дальше», — отметил юноша.