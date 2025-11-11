Областная образовательная конференция прошла в Домодедове

Первую межмуниципальную конференцию «Время быть: Педагог. Школа. Будущее» организовала Торгово-промышленная палата Домодедова при поддержке администрации округа. Во Дворце культуры и спорта «Мир» собрались педагоги, психологи, эксперты в сфере дополнительного образования, родители и представители бизнеса.

Конференция стала площадкой для обмена опытом, обсуждения передовых методик и поиска новых подходов к взаимодействию между школой, педагогом и семьей. Участники обсудили, каким должно быть современное образование и как сделать искусственный интеллект союзником учителя. Работали тематические площадки, где говорили о новых формах наставничества, мотивации молодых педагогов, цифровизации и применении нейросетевых инструментов в образовательной среде.

«Наша задача — взять лучшее из отечественного и мирового опыта и создать уникальную систему образования, с помощью которой дети смогут строить сильную и развитую страну», — отметил председатель Торгово-промышленной палаты округа, депутат Александр Пашков.

Конференция завершилась встречей с московским коучем Аркадием Цукером, который рассказал о внутреннем равновесии педагога и формировании сильной команды.