Областная научная конференция школьников прошла в Пущине

Ежегодное научное событие для учеников школ состоялось в Пущине. В этом году на конференцию подали рекордное число заявок.

Конференция «Экополис — город будущего» проходит уже 26 лет. Главная тема — решение проблем окружающей среды.

В этом году подали 52 заявки из образовательных учреждений Серпухова и других городов Подмосковья и Тулы. Участниками стали около 170 человек. Событие прошло в институтах ИФПБ РАН и ИФХиБПП РАН.

Организовали конференцию администрация округа, центр дополнительного образования «Развитие», Пущинский научный центр биологических исследований и Окский экологический фонд.

Исследовательские работы школьников оценивали ведущие ученые. Также для школьников провели лекции и мастер-классы на базе опытно-образовательной площадки «БиоТех-Пущино».

Авторов лучших работ наградили дипломами и специальными наградами.

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