Областная конференция ко Дню вторичной переработки прошла в Красногорске

Более 300 специалистов собрались в Доме правительства Московской области, чтобы поучаствовать в первой региональной конференции, посвященной Дню вторичной переработки. На мероприятии обсудили перспективы развития проектов в этом направлении.

К участникам конференции обратился заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов. Он отметил, что именно профессионалы сферы делают отрасль вторичной переработки более высокотехнологичной.

Представители мусороперерабатывающих предприятий и общественники обменялись опытом успешной реализации программы вторичной переработки в Подмосковье и поговорили о целях и задачах в этой сфере.

«Вторичная переработка является важной частью экологического благополучия страны. Она подчеркнула, что необходимо брать лучшие наработки и пытаться реализовать их в регионах», — сказала сенатор Российской Федерации и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова.

Конференцию планируют проводить регулярно.

«Выразила гордость за то, что конференция собрала столько неравнодушных участников. Она отметила, что по итогам мероприятия будет представлена резолюция, которая будет представлена Совету Федераций», — прокомментировала председатель ассоциации «Общественный контроль» в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

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