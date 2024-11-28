Областная конференция инвалидов войны в Афганистане прошла в Егорьевском комплексном центре. На встречу пришли представители районных организаций и ветераны боевых действий из восьми муниципалитетов Подмосковья.
Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, специалисты центра подготовили для участников обширную программу. Все желающие смогли пройти экспресс-диагностику здоровья и получить индивидуальные консультации врача-терапевта.
Также на конференции обсудили вопросы повышения уровня социальной защищенности инвалидов войны, участников боевых действий и их семей.
Завершилась встреча боевых товарищей концертной программой с участием творческих коллективов.
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Областная конференция инвалидов войны в Афганистане прошла в Егорьевске
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