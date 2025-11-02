Областная больница в Балашихе открыла набор медицинских специалистов

Балашихинская больница объявила набор медицинских кадров и приглашает квалифицированных специалистов присоединиться к своей команде. Учреждение предлагает стабильную занятость, конкурентную заработную плату и широкий спектр мер социальной поддержки.

В учреждение требуются невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, терапевт и педиатр участковый, оториноларинголог, педиатр ДОУ, анестезиолог-реаниматолог, хирург, кардиолог, терапевт дневного стационара. А также участковая, палатная, процедурная, физиотерапевтическая, функциональная и педиатрическая медицинские сестры, акушерки, массажисты.

Специалистам предоставят компенсацию аренды жилья для сотрудников, не имеющих собственного жилья в Московской области и обеспечат меры социальной поддержки и условия работы. В их числе: официальное оформление по Трудовому кодексу РФ, удобный график (5/2 в поликлиниках, сутки — в стационарах), оплачиваемые больничные листы, участие в программе «Социальная ипотека», помощь в устройстве детей в детские сады и школы, возможности профессионального роста и наставничества.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (969) 037-76-11 (с 8:00 до 17:00). Электронная почта: kadry@balob.ru