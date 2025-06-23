Областная акция «Проверь здоровье в парке» началась в Балашихе

Все желающие могут измерить давление, сделать экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, определить индекс массы тела, а также получить консультацию врача-терапевта. В случае выявления патологий у пациентов им будут выписаны направления в медучреждения по месту жительства.

«Мы предлагаем совместить приятное с полезным — прогулку в парке и первый этап диспансеризации. У некоторых нет времени сходить в поликлинику, но можно воспользоваться прекрасной возможностью в выходной день пройти профосмотр в нашем мобильном офисе. Что интересно, подходят люди разного возраста. Для проведения ЭКГ у нас два аппарата, включая кардиовизор, где сердце просматривается в 3D-проекции. А измерение внутриглазного давления — это профилактика глаукомы», — подчеркнула заведующая поликлиники № 1 Балашихинской больницы Ирина Раглинская.

Общеобластная акция «Проверь здоровье в парке» успешно проходит с 2022 года, в этом сезоне она охватила 36 городов Подмосковья. В Балашихе еженедельные профосмотры хотят ввести на постоянной основе. 28 июня передвижной фельдшерский пункт посетит Пестовский парк в микрорайоне Железнодорожный. Для получения бесплатного чекапа необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.