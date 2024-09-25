Областная акция по посадке деревьев прошла в Лосино-Петровском

Лосино-Петровский присоединился к областной экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». На различных площадках округа высадили более сотни деревьев.

Вооружившись лопатами и перчатками, десятки жителей поселка Аничково вместе с детьми вышли на посадку деревьев. О саженцах, и лунках для них позаботились заранее работники городского хозяйства. Участники акции старались и следовали всем правилам: как посадить дерево, как прикопать, как полить и как укрепить, чтобы при первом ветре саженцы не упали.

В акции традиционно принимали участие активные жители, работники различных предприятий, сотрудники коммунальных служб. Центральной площадкой высадки деревьев стал сквер в поселке Аничково. Здесь появилось 50 саженцев туи, рябины, липы и различных кустарников.