Областная акция по посадке деревьев прошла в Лосино-Петровском
Лосино-Петровский присоединился к областной экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». На различных площадках округа высадили более сотни деревьев.
Вооружившись лопатами и перчатками, десятки жителей поселка Аничково вместе с детьми вышли на посадку деревьев. О саженцах, и лунках для них позаботились заранее работники городского хозяйства. Участники акции старались и следовали всем правилам: как посадить дерево, как прикопать, как полить и как укрепить, чтобы при первом ветре саженцы не упали.
В акции традиционно принимали участие активные жители, работники различных предприятий, сотрудники коммунальных служб. Центральной площадкой высадки деревьев стал сквер в поселке Аничково. Здесь появилось 50 саженцев туи, рябины, липы и различных кустарников.
«Мы всегда идем туда, где встречаем отклик и есть конструктивные предложения. В микрорайоне Аничково, несмотря на то, что он очень симпатичный, жители всегда хотят улучшений. Это очень важно для нас», — заявил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.
В ходе мероприятия жители Лосино-Петровского высадили более ста саженцев деревьев и кустарников на специально подготовленных площадках во дворах и скверах городского округа. Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» проходит по всей Московской области и продлится до 29 сентября.
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