Областная акция «Ночь в парке» пройдет в Ленинском округе 19 июля

Традиционное мероприятие в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» состоится в 18:00 в Центральном парке в Видном. Для гостей подготовили насыщенную программу разнообразных активностей.

В парке будут работать ярмарка «Видных мастеров» и интерактивная локация с игровыми площадки, зонами с приставками и VR-очками. Посетители смогут сделать аквагрим и поучаствовать в мастер-классах: дети — в творческих и развлекательных, а те, кто постарше, — по 3D-печати и робототехнике.

Аллея желаний и арт-выставка современных художников откроются с 18:00. «Все желающие смогут получить удовольствие от игры в „Мафию“ и кинопоказа», — рассказали в дирекции Видновских городских парков.

В 18:30 состоятся розыгрыш призов и флешмоб, а затем проведут дискотеку под открытым небом и мастер-класс по бачате. В 21:00 начнется пенная вечеринка.

На протяжении всего мероприятия будет открыта «Стена историй», где каждый сможет поделиться впечатлениями от «Ночи в парке».