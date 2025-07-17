Областная акция «Ночь в парке» пройдет в Богородском округе 19 июля

19 июля в Подмосковье состоится общеобластное мероприятие, так полюбившееся жителям, — «Ночь в парке». Празднования будут организованы в 85 парках региона, и Богородский округ в их числе.

Центральный городской парк города Ногинск приглашает жителей и гостей Богородского округа провести вечер с пользой и удовольствием. Начнется действо в 16:30 с познавательной программы «Геральдика Богородского края». Слушателей ждет захватывающее погружение в события прошлых лет. Они узнают, что стоит за символами и гербами родного округа.

Далее, в 18:00, все желающие приглашаются на вечернюю экскурсию по Центральному парку. Уже ставшие привычными локации поделятся своими секретами и красотами. Гуляющие узнают любопытные факты и посмотрят на парк под новым углом.

Также можно будет испытать свою смекалку в командно-интеллектуальной игре «Музыкальное лото» в 18:00. После чего, в 20:00, посетителей пригласят на концертную программу дуэта «Аня и Сережа». А в 21:00 начнется фестиваль уличного кино.