Областная акция «Культурный код Подмосковья» стартовала в Химках
Акция «Культурный код Подмосковья» пройдет в Химках в эти выходные, 13 и 14 июля. Экскурсии, лекции, концерты и анимационные программы проведут для жителей в парках имени Толстого, Величко и в «Дубках».
Организаторы подготовили масштабную программу. К примеру, выставка «Подмосковная сторона» открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Концерт и семейная настольная игра пройдут в парке имени Величко. А гости зоны отдыха «Дубки» смогут встретиться с робособакой и стать участниками игры «Взлет разрешен». Анимационная программа, ярмарка и мастер-класс пройдут во всех парках.
«Мероприятие „Культурный код Подмосковья“ проведем в рамках всероссийского проекта „Большие семейные выходные“ при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области», — прокомментировала заместитель главы городского округа Химки Анна Ватутина.
Ранее программу мероприятий обсуждали на общегородском совещании. Оно прошло под руководством первого заместителя главы Родиона Левочки. На нем также рассказали, что до конца следующей недели в округе модернизируют семь спортивных площадок в Новых Химках. Там специалисты отремонтируют покрытие, приведут в порядок ограждения, нанесут разметку на полях, заменят сетки, а также укрепят баскетбольные кольца.
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