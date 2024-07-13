Областная акция «Культурный код Подмосковья» стартовала в Химках

Фото: Администрация г.о Химки

Акция «Культурный код Подмосковья» пройдет в Химках в эти выходные, 13 и 14 июля. Экскурсии, лекции, концерты и анимационные программы проведут для жителей в парках имени Толстого, Величко и в «Дубках».

Организаторы подготовили масштабную программу. К примеру, выставка «Подмосковная сторона» открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Концерт и семейная настольная игра пройдут в парке имени Величко. А гости зоны отдыха «Дубки» смогут встретиться с робособакой и стать участниками игры «Взлет разрешен». Анимационная программа, ярмарка и мастер-класс пройдут во всех парках.

«Мероприятие „Культурный код Подмосковья“ проведем в рамках всероссийского проекта „Большие семейные выходные“ при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области», — прокомментировала заместитель главы городского округа Химки Анна Ватутина.

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ранее программу мероприятий обсуждали на общегородском совещании. Оно прошло под руководством первого заместителя главы Родиона Левочки. На нем также рассказали, что до конца следующей недели в округе модернизируют семь спортивных площадок в Новых Химках. Там специалисты отремонтируют покрытие, приведут в порядок ограждения, нанесут разметку на полях, заменят сетки, а также укрепят баскетбольные кольца.

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