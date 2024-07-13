Областная акция «Культурный код Подмосковья» стартовала в Химках

Акция «Культурный код Подмосковья» пройдет в Химках в эти выходные, 13 и 14 июля. Экскурсии, лекции, концерты и анимационные программы проведут для жителей в парках имени Толстого, Величко и в «Дубках».

Организаторы подготовили масштабную программу. К примеру, выставка «Подмосковная сторона» открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Концерт и семейная настольная игра пройдут в парке имени Величко. А гости зоны отдыха «Дубки» смогут встретиться с робособакой и стать участниками игры «Взлет разрешен». Анимационная программа, ярмарка и мастер-класс пройдут во всех парках.

«Мероприятие „Культурный код Подмосковья“ проведем в рамках всероссийского проекта „Большие семейные выходные“ при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области», — прокомментировала заместитель главы городского округа Химки Анна Ватутина.