Областная агропромышленная выставка прошла в Зарайске

«День поля Московской области» провели в деревне Машоново. Свою продукцию представили более 40 компаний.

Участниками церемонии открытия стали председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимир Кашин, заместитель председателя комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Игорь Исаев, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

В выставке приняли участие более 40 компаний в сфере производства сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, а также около 30 подмосковных производителей пищевой продукции и фермеры.

В рамках Дня поля провели конкурс механизаторов «Пахарь — 2025». Участниками стали более 20 специалистов. Лучшим оказался Павел Казаков из Ступина. Он выиграл автомобиль.

Кроме того, состоялась ярмарка «Фермерское подворье». Здесь местные производители представили сыры, молочную продукцию, колбасные изделия, мед, ягоды и пастилу.