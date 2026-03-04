Победителей премии губернатора «Лучший по профессии» объявили в Подмосковье

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги конкурса на премию губернатора «Лучший по профессии». Награды получили работники учреждений культуры и дополнительного образования.

В номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» премию присудили двум хормейстерам: Ольге Кузьменко из Наро-Фоминского городского округа и Юлии Штах из Балашихи.

Заведующая филиалом «Городская библиотека МУК „Егорьевская централизованная библиотечная система“» Дарья Галицкая и заведующая филиалом «Городская детская библиотека № 32 МБУК г.о. Домодедово» Анна Фролова отмечены как лучшие работники библиотек.

Премию в номинации «Лучший работник театра» получил артист Павел Конивец из Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Лучшим работником музея стала Татьяна Соловьева из «Историко-культурного музея-заповедника „Коломенский кремль“».

В номинации «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» победителями стали преподаватели Мария Буренкова из Балашихи и Дмитрий Дедов из Домодедова.

Директор МУК «Дворец культуры „Победа“» Ирина Барыбина получила премию в номинации «Лучший менеджер».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, концертмейстер МАО ДО «Центральная детская школа искусств» Дарья Тураева признана лучшей в номинации «Творческий прорыв».