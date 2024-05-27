Тендер на ремонт детской поликлиники объявили в Истре

Тендер на ремонт клинической больницы объявили в Истре. Рабоы планируют провести за счет регионального бюджета в 2024 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова, в порядок приведут детскую поликлинику в Дедовске на Больничной улице.Подрядчик демонтирует старые покрытия, проведет монтаж и отделку, а также заменит сантехику и установит систему бузопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве больничного комплекса в Хотькове. Его планируют открыть к сентябрю.

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