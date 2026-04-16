Объявлен конкурс на капитальный ремонт дороги в Сергиево-Посадском округе

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о проведении открытого конкурса в электронной форме. Предстоит выбрать подрядчика для капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о конкурсе на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования от Большого Московского кольца до въезда в село Слотино Сергиево-Посадского городского округа Московской области». В рамках закупки планируется отремонтировать мост длиной 82,813 метра.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа. Завершить ремонт объекта планируется в 2026 году.

