Тендер на капремонт детского сада № 3 объявили в Лосино-Петровском

Детский сад № 3 на улице Гоголя капитально отремонтируют в Лосино-Петровском. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе .

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект, капитально отремонтирует здание и поставит оборудование.

Площадь ремонта превысит 1,6 тысячи квадратных метров. Работы планируют завершить в 2025 году, их проведут за счет регионального бюджета.

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