Тендер на благоустройство парка объявили в Дмитрове

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство территории Парка культуры и отдыха «Березовая роща» в городе Дмитров по адресу: Московская область, город Дмитров, улица Московская.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на благоустройство. Планируется провести работы на территории площадью 7,6 гектара.

Благоустройство осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и Дмитровского муниципального округа. Завершить работы по объекту планируется в 2027 году.