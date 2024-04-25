Тендер на благоустройство кладбищ объявили в Волоколамске | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 17:22 Тендер на благоустройство кладбищ объявили в Волоколамске Unsplash

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Электронный аукцион на благоустройство кладбищ объявили в Волоколамском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит привести в порядок такие объекты, как Возмищенское кладбище, Золевское кладбище, Осташевское-2 кладбище, Спировское кладбище и Ильино-Ярополецкое кладбище. Необходимо обустроить и покрасить ограждения, установить ворота и контейнерные площадки, а также проложить внутренние дороги и выполнить другие работы.

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Провести благоустройство планируется до конца августа 2024 года.

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