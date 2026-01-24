Обитателям сафари-парка в Одинцовском округе усилили рацион

Снег и морозы в Подмосковье меняют жизнь питомцев Сафари-парка. Для сотрудников начинается особая пора — время заботы о тепле и калорийном питании обитателей.

В парке у деревни Клемятино животных держат не в клетках, а на большой территории. Посетители наблюдают за ними с дорожек и мостов. Многие копытные, например олени, привыкли к людям и сами подходят к гостям.

Зимой график посещения парка меняется.

«Как только температура падает до минус пяти, мы переводим теплолюбивых птиц в утепленные павильоны до весны», — рассказал сотрудник.

Крупные кошки — тигры, львы, ягуары — гуляют днем, а на ночь и в сильные морозы уходят в теплые домики. Зубры, яки и лошади Пржевальского проводят на улице почти весь день, они лучше переносят холод. Главная зимняя задача — изменить рацион. Корма становятся более питательными, а в пищу добавляют витамины.

«В холода животные часто активнее, а на снегу выглядят особенно красиво», — отметили в парке.

Посетить парк можно каждый день. Касса работает с 10 до 16 часов. Расписание экскурсий лучше проверять на сайте. Для гостей есть теплая зона, где можно выпить горячего чая.