Обитающие на ферме в Одинцовском округе животные и птицы стали звездами кино

Павлины, лебеди и страусы с Одинцовской фермы становятся частыми гостями на съемочных площадках фильмов и сериалов. В поселке Назарьево обитают настоящие звезды, знакомые многим по телеэкрану.

Среди них — павлин по имени Ручеек, лебедь Кефирчик, а также страусы, лошади, сазаны и изумрудные утки. Эти редкие сельскохозяйственные животные и птицы нередко становятся героями кино, телевидения и рекламы. Так, на территории фермы снимали сериал «На работе» для канала ТНТ.

«Мы всегда рады помочь и предоставить наших животных для съемок. Некоторые из них, например, павлин Ручеек, с детства привыкли к камерам. Ему уже больше 15 лет, и он успел сняться во множестве рекламных проектов. А наш страус, которому сейчас уже несколько лет, дебютировал в сериале „Северный“, когда ему был всего год», — рассказал управляющий фермой Игорь Дубов.

Животные и птицы участвуют не только в рекламе и комедийных проектах, но и в боевиках. Сейчас две лебедя и сазан задействованы в съемках фильма «Чужой». Все они прекрасно адаптированы к работе на площадке: не боятся людей, шума и суеты — идеальные «актеры».

Ферма открыта для посещения. Здесь можно не только пообщаться с животными, но и сделать памятные фотографии.