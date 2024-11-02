Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД откроют до конца года

Строительство обхода деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье выполнили на 70%. Новый четырехкилометровый участок, включающий четыре полосы движения, планируют открыть к концу года.

«С открытием объекта обход деревни Малые Вяземы улучшится транспортная доступность Подмосковных городов. Дорога будет иметь по две полосы направления в каждую сторону», — прокомментировал руководитель проекта Радмир Сакаев.

На объекте активно укрепляют и бетонируют плиты путепровода над Можайским шоссе, устанавливают ограждения и освещение, наносят разметку. Ранее этот участок считался проблемным из-за нехватки полос и переезда через железную дорогу, что вызывало пробки.

«На сегодняшний день на трех из пяти искусственных сооружений готовность 95%. На них уложен литой асфальтобетон, остается уложить верхний слой покрытия», — добавил Сакаев.

Для улучшения ситуации предусмотрено пять сооружений: путепроводы, мост, тоннель и развязки. Сейчас на объекте работают более 350 человек и 100 единиц техники, а основные задачи — завершение строительства путепровода и укладка асфальта.