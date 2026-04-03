Снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе

Заместитель начальника 265-й пожарно-спасательной части Владимир Старостин сообщил, что о взрывоопасном предмете рассказал местный житель, который гулял вдоль реки и обнаружил опасную находку примерно в километре от поселка Старо.

Специалисты прибыли на место и идентифицировали боеприпас как 105-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет находился на достаточном удалении от населенного пункта, поэтому специалисты обезвредили его на месте обнаружения, соблюдая все необходимые меры безопасности. Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части и сотрудники Центра обеспечения пунктов управления МЧС России обеспечили взаимодействие взрывотехников с экстренными службами Рузского муниципального округа, а также безопасность проведения взрывотехнических работ.