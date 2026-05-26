Снаряды времен Великой Отечественной войны обезвредили в Можайске

В понедельник, 25 мая, специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны в Можайском городском округе.

Об опасной находке в единую службу экстренной помощи «Система-112» сообщили строители, которые проводили земляные работы на одном из частных участков в коттеджном поселке Троицкие усадьбы.

Заместитель начальника территориального управления №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Образцов рассказал: «Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали подозрительные предметы как три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны».

Затем взрывотехники поместили боеприпасы в специальный контейнер, перевезли их на безопасное расстояние от населенного пункта и обезвредили согласно инструкции.