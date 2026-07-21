Обездвиженной женщине помогли вновь встать на ноги в больнице в Домодедове

Почти полностью обездвиженная женщина поступила в Центр реабилитации при неврологическом отделении стационара № 3 Домодедовской больницы. Она не могла самостоятельно ходить и принимать пищу. Комплексная работа специалистов помогла ей встать на ноги.

Врачи оценивали состояние пациентки как тяжелое. Однако уже после первого курса реабилитации у нее значительно улучшились функции конечностей. На втором этапе она смогла ходить на ходунках, а на третьем — пошла самостоятельно.

«В центре реабилитации проводится восстановительное лечение пациентов после инсультов, травм позвоночника и других серьезных состояний. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть людей к активной жизни, восстановить утраченные навыки движения и самообслуживания. Мы рады оказывать такую помощь жителям города и округа», — рассказал заведующий неврологическим отделением и центром реабилитации стационара № 3 Виктор Клоков.

В центре помогают пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Учреждение заработало в ноябре прошлого года, оно нацелено на быстрое и эффективное возвращение людей к привычной жизни. Для этого работает команда специалистов разных профилей и функционирует кабинет механотерапии с современными тренажерами.