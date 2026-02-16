Объездную дорогу запустят в деревне Симбухово на время капремонта моста

Мост через реку Исьму ремонтируют на Верейской улице в деревне Симбухово. Построенное в 1994 году сооружение играет важную роль в транспортной схеме Наро-Фоминского округа.

Мост соединяет две части деревни Симбухово и обеспечивает выезд жителей окрестных населенных пунктов. Через этот мост пролегает путь в деревни Субботино и Монаково, а также к Верее и федеральной трассе А-108.

Сейчас подрядчик завершает подготовку временной объездной дороги, чтобы затем полностью переключить на нее движение. Такой подход позволит провести реконструкцию основного сооружения, не создавая критических неудобств для водителей и пешеходов.

«Ранее уже обустроили водопропускную трубу, в которую завели русло реки, возвели насыпь и устроили щебеночное основание на объездной дороге. Сейчас на объекте с помощью трех единиц спецтехники ведутся работы по устройству дорожной одежды. Перезапуск движения запланирован на май 2026 года», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После того как транспорт пойдет в обход, строители демонтируют старый мост. На его месте специалисты погрузят сваи и смонтируют новое пролетное строение, укрепят откосы, обустроят проезжую часть, тротуары и подходы.

Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Следить за актуальными новостями о дорожных работах и транспорте региона можно в официальном канале ведомства в MAX.