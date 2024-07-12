Обессиленных сапбордистов спасли на Иваньковском водохранилище

Трое молодых людей отправились на прогулку на сапбордах по Иваньковскому водохранилищу, но не рассчитали своих сил и не смогли самостоятельно добраться до берега. Ночью к ним на помощь приехали спасатели.

Звонок в Систему-112 поступил в 11 часов вечера. Два молодых человека и девушка 26 лет решили поплавать на сапбордах, но не рассчитали время и силы, из-за чего физически не могли добраться до берега.

На место выехали работники ПСЧ-215 «Мособлпожспас». На катере Вельбот-63 они отправились на помощь пловцам, однако из-за сильного ветра и темноты найти их было непросто.

Спасатели связались с сапбордистами по телефону, подавали им световые сигналы, потом вычислили нужное направление и нашли их. Сапборды привязали к катеру для буксировки и успешно доставили на берег Дубны. В медицинской помощи путешественники не нуждались.

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