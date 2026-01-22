Обеспечение пожарной безопасности обсудили в Чехове

В Чехове прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие провел заместитель главы городского округа Чехов Вадим Шевырев.

Участники обсудили вопросы пожарной безопасности на территории округа в зимний период. С докладами выступили начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Чехов Вадим Муратов и начальник Чеховского пожарно-спасательного гарнизона Денис Пырхов.

Они отметили, что число пожаров на территории округа возросло. Причиной большей части из них стали технические и эксплуатационные нарушения.

Комиссия поручила организовать работу по очистке от снега площадок для выезда пожарной техники, подъездных путей к пожарным гидрантам и водоисточникам. Также необходимо устранить неисправности вышедших из строя пожарных гидрантов.