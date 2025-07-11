Обеспечение антитеррористической безопасности проверили на вокзалах в Ногинске

На территории Богородского округа провели проверку соблюдения требований антитеррористической защищенности В центре внимания оказались крупные пункты пассажирских перевозок — автовокзал и железнодорожный вокзалы в Ногинске.

Выездной рейд провели представители прокуратуры, Росгвардии, сотрудники администрации округа и другие профильные службы. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Все они будут озвучены на заседании муниципальной антитеррористической комиссии, которая пройдет в августе. На данную комиссию будут также приглашены представители транспортных компаний, которые обслуживают вокзалы и прилегающую к ним территорию.

Несмотря на то, что оба объекта не находятся в прямом подчинении у муниципалитета, проверяющие сошлись на том, что их, тем не менее, необходимо контролировать и местным муниципальным структурам, оказывая помощь в организации работы.

Как подчеркнул заместитель начальника управления региональной безопасности администрации округа Михаил Пичугин, данные транспортные узлы являются ключевыми с точки зрения логистики, поэтому оставить на откуп их функционирование администрация не может.

В итогам рейда была выработана единогласная позиция по данному направлению. И в ближайшее время специалисты активно займутся приведением объектов в нормативное состояние.