Объем вывоза ТКО в Подмосковье вырос в августе на 17%

Руководство компании, занимающейся вывозом твердых коммунальных отходов в Подмосковье, провело рабочее совещание с представителями Каширского регионального оператора, службы сервиса и директорами филиалов. Главной темой встречи стал текущий сезон вывоза мусора, который продлится до 15 октября.

В августе объем вывоза отходов увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. Участники обсудили, как улучшить логистику, решить проблему нехватки техники и справиться с ростом числа заявок.

Отмечается, что для эффективной работы важно взаимодействие всех подразделений. Уже в октябре первые машины из новой партии мусоровозов направят в Домодедово, Каширу и Луховицы.