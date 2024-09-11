Объем производства сыров в Подмосковье вырос на 16% за год

Подмосковье выпустило 99,4 тысячи тонн сыра с начала года. Это на 16,2% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, регион сохраняет лидерские позиции по производству сыра в России и в ЦФО. На Московскую область приходится 20,3% общероссийского рынка.

Главными производителями сыра стали «Хохланд Руссланд», «Лакталис Истра», «Сыровар» и «Бест Панорамик».

Экспорт продукции также продолжает расти. Так, за семь месяцев регион поставил пять тысяч тонн сыра в Казахстан, 1,2 тысячи тонн — в Узбекистан и 781,9 тонны — в Белоруссию.

В министерстве отметили высокое качество и разнообразие продукции. Это позволяет сохранять высокие позиции отрасли и развиваться.

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