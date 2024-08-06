Объем производства красок в Подмосковье вырос на 20% за полгода

Объем производства химической продукции за первые шесть месяцев года вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что именно сегмент лаков и красок и других покрытий для нанесения на различные поверхности демонстрирует наибольший рост.

«За отчетный период производство в этом сегменте выросло более чем на 21%», — пояснила Зиновьева.

Узнать о мерах поддержки доя предпринимателей, которые действуют в регионе, можно на Инвестиционном портале Московской области.

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