Объем продаж мясных и рыбных консервов вырос в Подмосковье

Продажи мясных консервов в Подмосковье выросли на 8,13% в феврале

В Московской области в феврале 2025 года продажи мясных консервов увеличились на 8,13% в сравнении с январем, а рыбных — на 5,45%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Всего в феврале закупили более 449 тысяч килограммов рыбных консервов, а мясных — свыше 348 тысяч килограммов.

«Консервы получают популярность, стали полноценным ингредиентом разнообразных блюд, особенно весной, когда хочется легкости не в ущерб сытности», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что при выборе консервов жители Московской области отдают предпочтение местной продукции.

Подмосковье по итогам 2025 года — ведущий производитель мясных консервов в России. Объем производства превысил 93,2 тысячи условных банок, что составляет 46,6% от выпуска в ЦФО и 14,8% — от общероссийского.