Объем продаж мясной продукции в Подмосковье достиг 99 тысяч тонн с начала года

За первые пять месяцев года жители Подмосковья приобрели свыше 99,5 тысячи тонн мясной продукции. Такие данные привело Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Наибольшей популярностью у покупателей традиционно пользовалось мясо птицы. За отчетный период его продажи превысили 71 тысячу тонн. Специалисты связывают высокий спрос с доступной стоимостью, диетическими качествами продукта и удобством его приготовления.

Второе место по объему реализации заняла свинина. За пять месяцев жители Подмосковья приобрели почти 24 тысячи тонн этого мяса, которое остается востребованным для приготовления повседневных блюд и сезонных шашлыков.

Продажи говядины за этот же период превысили 3,8 тысячи тонн, а баранины — 648 тонн, что также свидетельствует о стабильном интересе покупателей.

Широкий ассортимент и стабильные поставки обеспечивают в регионе благодаря работе сельхозпроизводителей, предприятий мясопереработки и логистических компаний.