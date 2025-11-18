Объем предложения на рынке новостроек вырос в 15 районах Подмосковья

Объем предложения на первичном рынке вырос в 15 районах Московской области. Наибольшее увеличения числа квартир в продаже зафиксировали в Мытищах. Об этом передало министерство жилищной политики региона со ссылкой на исследование ГК «Ферро-Строй».

В 15 районах региона количество новостроек (квартир и апартаментов), доступных для покупки, год к году выросло. В лидерах оказались Мытищи (+1774 лота), Красногорск (+995 лотов) и Химки (+832 лота).

В 19 подмосковных районах предложение первичного жилья, напротив, сократилось. Максимальные темпы снижения зафиксировали в Котельниках (-1028 лотов), Солнечногорске (-985 лотов) и Балашихе (-878 лотов).

По состоянию на ноябрь 2025 года, по данным ГК «Ферро-Строй», на рынке первичного жилья Московской области представлено почти 44 тысячи квартир, девелоперские проекты сосредоточены в 34 районах. Еще в 25 административных единицах продажи еще не открылись.

В министерстве жилищной политики Московской области дополнили, всего с января застройщики вывели на рынок 19 новостроек. За тот же период были открыты продажи в новых корпусах 46 ЖК.